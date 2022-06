Hamilton had pijn: "Ik was aan het bidden voor het einde van de race"

Het team van Mercedes leek wederom een zwaar weekend te krijgen in Azerbeidzjan. Toch was de Duitse renstal het tweede team in Bakoe, ze profiteerden van de dubbele uitvalbeurt van Ferrari. George Russell mocht wederom naar het podium en kwam als derde over de streep. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton werd vierde.

Hamilton kende een zeer onprettige race in Azerbeidzjan. De Brit had vrijwel het gehele weekend zeer veel last van porpoising en op het lange rechte stuk zorgde dat voor veel ongemakken. Tijdens de race meldde Hamilton over de boordradio dat zijn rug enorm veel pijn deed. Na afloop had Hamilton zeer veel moeite met uitstappen.

Bidden

De Brit beleefde wel een goed weekend want de vierde plaats lag niet in de lijn der verwachtingen. Hamilton was na afloop vooral blij dat het voorbij was. Hij besprak zijn race met zijn landgenoten van Sky Sports: "Ik moest echt door de pijn heen bijten. Het was echt adrenaline. Ik kan de pijn die ik hier had niet echt uitleggen, vooral op de rechte stukken was het erg. Tegen het einde van de race was ik echt aan het bidden dat het voorbij was."

Seconde verlies

Toch kan de Brit wel leven met het resultaat in Azerbeidzjan. Ondanks de pijn reed hij immers één van zijn beste races van het huidige seizoen: "We bevinden ons in zo'n goede positie met de derde en vierde plaats. Het team heeft het goed gedaan met de strategie. Als we dit gehobbel eindelijk eens hebben opgelost, dan kunnen we mee racen. Maar vooralsnog verliezen we tenminste een seconde met al dat gestuiter."