Perez ontevreden: "Tweede training ging niet als gehoopt"

Sergio Perez arriveerde in Azerbeidzjan als een zeer gelukkig man. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur heeft twee weken vol geluk achter de rug, hij kon nagenieten van zijn zege in Monaco en zijn contractverlenging werd wereldkundig gemaakt. In Azerbeidzjan begint hij echter weer helemaal opnieuw.

De Mexicaan begon het weekend goed. In de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe noteerde hij de snelste tijd in de eerste vrije training. In de tweede vrije training noteerde de Mexicaanse coureur de tweede tijd, op slechts 0,248 seconden achterstand van Ferrari-coureur Charles Leclerc. Wederom was Perez in beide trainingen sneller dan zijn teamgenoot Max Verstappen.

Verkeerde kant

De tijden van de Mexicaan waren bemoedigend maar zelf denkt hij daar iets anders over. Na afloop van de training verscheen Perez voor de camera's van het Britse Sky Sports: "Het was een goede start van de dag maar de tweede training ging niet zoals we hadden gehoopt. We zijn waarschijnlijk een paar keer de verkeerde kant opgegaan. We waren het aan het uitzoeken en het kwam er maar niet uit. We waren niet in staat dit probleem op te lossen."

Data

Maar ondanks de problemen gaat Perez wel met goede moed naar de kwalificatie. De Mexicaanse coureur heeft de nodige meters afgelegd en dat was zeer nuttig voor het team. Perez deelt de positieve punten van de vrijdag: "We hebben de data met allebei de banden van de longruns. Ik denk dat er genoeg goede data is waar we vanavond naar kunnen kijken. Hopelijk vallen alle puzzelstukjes op hun plaats voor de kwalificatie van morgen."