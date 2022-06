Verstappen gematigd tevreden: "Krijgen eindelijk de banden aan de praat op een stratencircuit"

De eerste twee vrije trainingen in Azerbeidzjan zitten er al weer op. De teams van Red Bull Racing en Ferrari wisselden elkaar vandaag af aan kop van de tijdenlijst. In de eerste vrije training werd de snelste tijd genoteerd door Red Bull-coureur Sergio Perez en in de tweede vrije training was de snelste tijd voor Ferrari-coureur Charles Leclerc.

Huidig wereldkampioenschapsleider Max Verstappen had een lastige vrijdag. De Nederlandse Red Bull-coureur noteerde in beide trainingen de derde tijd. In de tweede training moest Verstappen een kwartier in de pitbox bivakkeren vanwege een probleem uit de eerste training. Zijn monteurs waren namelijk druk bezig met de achtervleugel, deze wapperde opvallend hevig in de eerste sessie op het Azerbeidzjaanse asfalt.

De derde tijden geven volgens Verstappen een vertekend beeld van de dag. Na afloop van de trainingen sprak Verstappen namelijk met de Nederlandse krant de Telegraaf: "Ik was in allebei de trainingen een beetje ongelukkig omdat ik mijn snelle rondjes moest afbreken vanwege gele vlaggen. Over het algemeen zag het er wel redelijk uit. Ferrari lijkt wederom snel over een enkele ronde, in de longruns was het meer in evenwicht. Dat is positief en daarnaast lijken we eindelijk, dat geldt voor iedereen, de banden aan de praat te krijgen op een stratencircuit. Vandaag was geen slechte dag maar we moeten nog wel wat finetunen."