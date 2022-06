Hamilton trots op filmproject: "Ik ben enorm betrokken bij het script"

Eerder deze week werd bekend dat de Hollywood-droom van Lewis Hamilton werkelijkheid gaat worden. De Britse Mercedes-coureur gaat namelijk een Formule 1-film produceren voor Apple TV+, de hoofdrol is weggelegd voor Brad Pitt. Het was een opvallend bericht maar Hamilton is in de wolken met het nieuws.

De Britse coureur toont zich naast de baan regelmatig geïnteresseerd in culturele activiteiten. Hamilton had eerder al kleine rolletjes in meerdere films en rapte mee op een nummer van zangeres Christina Aguilera. Nu mag de Brit zich als producent bezig gaan houden met de nog naamloze film over de koningsklasse van de autosport.

Diverse achtergrond

In Azerbeidzjan bevestigde de Brit dat hij bezig is met het zeer ambitieuze project. De zevenvoudig wereldkampioen reageerde enthousiast en wordt geciteerd door de media-afdeling van de Formule 1: "Het is echt een enorm cool project. We zijn bijvoorbeeld al bezig met het script. Ik ben erg betrokken bij het script, dat is echt tof. Ik breng ook veel tijd door met Brad en dat is ook machtig. Een van mijn verantwoordelijkheden is dat ik ervoor zorg dat de cast en de crew een diverse achtergrond hebben. Dat is iets dat ik aan het begin al duidelijk maakte."

Historie

Hamilton hoopt het filmgenre van racefilms naar een nieuw niveau te tillen. De Britse coureur heeft een aantal andere films bekeken en concludeerde dat er iets mist: "Het is nogal lastig. Als je kijkt naar andere racefilms, dan kan je niet echt zeggen dat ze spectaculair zijn. Dat is dan ook iets wat we willen veranderen. Het gaat erom, om mensen die nooit kijken te laten zien hoe mooi onze sport is. We moeten er ook voor zorgen dat we de historie en de echte race spirit behouden in de film en in het script. Dat is dus ook onderdeel van mijn rol."