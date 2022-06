''Nieuwe krachtbronnen van Verstappen en Perez in Bakoe''

De Grand Prix van Azerbeidzjan belooft weer een spektakelstuk te worden. Het team van Red Bull Racing heeft alle schijnwerpers weer op zich gericht staan, de Oostenrijkse renstal won de Grand Prix van Monaco en is dan ook de topfavoriet. Men neemt in ieder geval geen risico's in Bakoe.

Zowel Max Verstappen als Sergio Perez zal in Azerbeidzjan namelijk beschikken over een gloednieuwe krachtbron. Aan de specificaties van de motoren zal echter niets veranderen. Voor beide is het de eerste motorwissel van het seizoen, Perez moest eerder wel enkele onderdelen laten vervangen maar geen complete motor. Verstappen kreeg eerder alleen een nieuw uitlaatsysteem.