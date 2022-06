Hill ziet bijzondere situatie bij Red Bull: "Denk dat Max hun belangrijkste kaart is"

Het team van Red Bull Racing is momenteel één van de sterkste renstallen van het Formule 1-veld. De Oostenrijkse renstal duelleert dit seizoen met Ferrari om de prijzen en ze gaan met Max Verstappen aan de leiding van het wereldkampioenschap. Verstappens teamgenoot Sergio Perez presteert ook sterk en staat derde.

Het verschil tussen Verstappen en Perez is verwaarloosbaar, dat is vooralsnog een positief punt voor Red Bull. De Oostenrijkers gaan hierdoor ruim aan de leiding in het constructeurskampioenschap en dat stemt positief. Perez verkeert daarnaast ook in een topvorm. Hij won de Grand Prix van Monaco en enkele dagen maakte men bekend dat hij een nieuw contract had getekend bij Red Bull.

Verwarrend

De contractverlenging van Perez kan zomaar eens voor een spannende strijd gaan zorgen. De Mexicaan is nu immers een serieuze titelkandidaat. Enkelvoudig wereldkampioen Daon Hill voorziet problemen en deelt dit in de F1 Nation Podcast: "Ze hebben Sergio een nieuw contract gegeven, hij gaat voorlopig nergens heen. Ik ben nogal verrast door een aantal dingen die ze zeiden. Ik denk dat Red Bull een verwarrend team kan zijn wanneer ze twee coureurs hebben die meedoen. Ik denk dat ze één kant links laten liggen en de andere kant voordelen geven, dan krijg je frictie. We hadden het in het verleden met Vettel, Ricciardo en ook Mark Webber."

Kritisch

Het is wel duidelijk dat Verstappen momenteel de grote meneer is bij Red Bull. De Nederlander is de regerend wereldkampioen en volgens Hill zijn er weinig twijfels: "Ik denk dat Max hun belangrijkste kaart is, iedereen ziet dat zo. Maar met enige regelmaat zei hij dingen die nogal hard en kritisch zijn over het team, het gaat zelfs zover dat hij hen beschuldigt van het verpesten van zijn kampioenschapskansen. Ik heb hem nog niet horen zeggen dat er een probleem is dat ze zeker gaan fixen omdat ze een team zijn die samen vechten en samen verliezen."