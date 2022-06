Wereldtitel niet doel van Ferrari: "We kijken niet naar de stand"

Het team van Ferrari kende een aantal magere jaren. Dit seizoen is alles echter anders en is de Italiaanse renstal één van de snelste teams samen met Red Bull Racing. Ferrari lijkt dan ook één van de grote favorieten voor de wereldtitel, kopman Charles Leclerc staat immers tweede in het wereldkampioenschap.

Leclerc begon zeer sterk aan het seizoen en won twee van de eerste drie races. De Monegask had een ruime voorsprong in het wereldkampioenschap maar inmiddels is hij ingehaald door Max Verstappen. Ook Ferrari ging aan de leiding bij de constructeurs maar hier is men ingehaald door het team van Red Bull.

Doel

Het verspillen van de twee leidende posities in de wereldkampioenschappen zorgen echter niet voor paniek bij Ferrari. Teambaas Mattia Binotto beweert zelfs dat het helemaal geen doel van het team is. Binotto spreekt zich uit bij BBC Sport: "Ons doel is om competitief te zijn, niet om het wereldkampioenschap te winnen. Het zou verkeerd zijn om dit om te draaien naar het willen winnen van het wereldkampioenschap. Dit haalt de druk misschien van het team. Ik denk dat het als management ook verkeerd is om de doelen te veranderen die wij eerder hebben opgesteld."

Focus

Maar Binotto zou het niet erg vinden als men dit seizoen toch met de wereldtitel aan de haal gaat. De teambaas is er duidelijk over: "Het betekent niet dat we dit niet gaan doen. Misschien willen we het zo snel mogelijk doen maar we blijven ons bewust van het feit dat het meer is dan competitief zijn. De ambitie is er in ieder geval, iedereen binnen Ferrari heeft die. Ik denk niet dat we ze hieraan moeten herinneren. Het is veel belangrijker om ze te laten focussen op het verbeteringsproces. Elke race is een mogelijkheid om lessen te leren en iets op te bouwen. Het is belangrijk om elke race focus te behouden. We kijken niet naar de stand."