Hill verwacht veel van Perez: "De verschillen zijn klein"

Sergio Perez is momenteel één van de snelste coureurs van het Formule 1-veld. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur is bezig met een zeer sterk seizoen en staat, mede dankzij zijn zege in Monaco, derde in het wereldkampioenschap. Daarnaast kreeg Perez recent ook nog contractverlenging tot en met 2024.

Opvallend genoeg is Perez momenteel ook één van de grootste uitdagers van zijn teamgenoot Max Verstappen. De Nederlander gaat aan de leiding van het wereldkampioenschap en Perez staat derde met een kleine achterstand. Ook Ferrari-coureur Charles Leclerc is sterk bezig en staat tweede, tussen de twee Red Bull-coureurs in. Maar de verschillen zijn momenteel zeer klein.

Teamorders

Het klonk redelijk onlogisch maar inmiddels is het dus wel duidelijk dat Perez zomaar met teammaat Verstappen kan gaan strijden om de titel. Ook enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill sluit het niet uit, tegenover Sky Sports is hij duidelijk: "Ik denk dat hij het wereldkampioenschap aardig heeft opgeschud. Als je er naar kijkt, dan was Sergio in Spanje boos omdat hij teamorders kreeg en hij wilde vechten voor de titel. Nu staat hij nog maar 15 punten achter Max, de verschillen zijn klein en er zijn veel coureurs in de mix."

Sprint

Hill verwacht dat Perez nog meer sterke resultaten kan neerzetten. De Britse oud-coureur denkt dat de titelstrijd dan ook nog wel eens zeer interessant kan gaan worden: "Op een bepaalde manier is het titelgevecht veel closer geworden voor het vervolg van het seizoen. We hebben al wat wisselende prestaties gezien dus het was niet gek dat Sergio voor Max startte in Monaco. Sergio houdt daarnaast ook van Bakoe, dat is de volgende race. Misschien gaat hij een sprint in zetten halverwege het seizoen en valt hij dan het kampioenschap aan."