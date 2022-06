Red Bull verwacht antwoord op DRS-problemen in Azerbeidzjan

Het team van Red Bull Racing heeft het momentum stevig in handen. De Oostenrijkse renstal won de afgelopen vier races en kopman Max Verstappen gaat aan de leiding van het wereldkampioenschap. Op het eerste oog lijkt het erop dat er maar weinig problemen zijn voor Red Bull, dat ligt echter anders.

Verstappen had tijdens het Spaanse Grand Prix-weekend immers grote problemen met zijn DRS-systeem. In de kwalificatie kwamen deze problemen voor het eerst aan het licht en moest de Nederlander zijn snelle run afbreken. In de race klapte zijn achtervleugel ook niet goed open waardoor hij vol de duels aan moest gaat. Afgelopen Grand Prix in Monaco speelde de DRS geen grote rol, of het probleem echt verholpen is weet men dus niet.

Pijnlijke les

Bij Red Bull verwacht men echter dat de problemen verleden tijd zijn. De Oostenrijkse renstal heeft er hard aan gewerkt en hoofdengineer Paul Monaghan is tegenover Motorsport.com gematigd positief: "De problemen met de DRS hebben we onszelf aangedaan, we moeten wel zo eerlijk zijn. We hebben een pijnlijke les getrokken. Het was een oplossing na het werk van een aantal slimme mensen, ze hebben het onderzocht en geanalyseerd. In korte tijd hebben ze uitstekend werk verricht. De uitdaging is op elk circuit weer anders. Ik vertrouw erop dat we hebben geleerd van Spanje, daar ben ik blij mee. Ik denk dat we het moeten accepteren en verder moeten gaan."

Bakoe

Monaghan vertrouwt er dus volledig op dat de problemen verleden tijd zijn. Maar de hoofdengineer weet het nog niet zeker, in Azerbeidzjan is het weer andere koek. "Bakoe biedt ons weer andere uitdagingen. De openingssnelheid van de DRS in Monaco is 160 kilometer per uur, in Bakoe ligt die rond de 300. Het gaat niet om het gewicht, wel om het openen onder een grote aero-druk. We kunnen niet zomaar op onze lauweren rusten, dat is inmiddels wel duidelijk. We weten wat er verkeerd ging en dat hebben we opgelost. Tot nu toe werkt dat."