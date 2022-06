Ralf Schumacher begrijpt woede Leclerc niet: "Hij moet wel nederig blijven"

Het team van Ferrari gooide in Monaco de zege weg met een mislukte pitstopstrategie. De Italiaanse renstal haalde coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc tegelijkertijd naar binnen voor een dubbele stop. De stop verliep naar behoren maar het was overduidelijk niet het plan en de frustratie was zeer groot.

Het was niet de bedoeling dat Leclerc tegelijkertijd met Sainz naar binnen zou komen. De Monegask uitte zijn woede direct over de boordradio toen hij de pits binnen kwam rijden en Sainz voor zijn neus hetzelfde zag doen. Door de dubbele stop kon concurrent Red Bull Racing het tactische spelletje slim spelen en wist Sergio Perez de race te winnen.

Paniek

Vooral de woede-uitbarsting van Leclerc was opvallend, de Monegask blijft normaliter redelijk kalm over de boordradio. De chaos was compleet en enkele kenners vonden het een bijzonder moment. Ook voormalig coureur Ralf Schumacher denkt er zo over en deelt zijn opvatting met de Duitse tak van Sky Sports: "Je kan over de boordradio horen dat er grote paniek was. Ze wisten niet wat ze moesten doen met Leclerc en uiteindelijk maakten ze de verkeerde beslissing."

Nederig

Leclerc wilde eindelijk succes boeken voor zijn eigen publiek maar die wens kwam dus niet uit. Schumacher begrijpt echter niets van de enorme woede van de Monegask: "Hij heeft zelf ook genoeg fouten gemaakt dus hij moet wel nederig blijven. Dit soort dingen gebeuren gewoon, je wint samen en je verliest samen. Ik zie het zo: Ferrari heeft dit seizoen veel minder fout gedaan dan Leclerc."