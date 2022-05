Perez verwezenlijkt droom: "Belangrijke dag voor Mexico!"

Tegen alle verwachtingen in werd de Grand Prix van Monaco vandaag gewonnen door Sergio Perez. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur was sterk in de Monegaskische straten maar een zege had niemand voor ogen gehouden. Hij begon de race vanaf de derde plaats maar profiteerde van de omstandigheden.

Perez hield het hoofd koel na een uitgestelde start, chaotische pitstops en een rode vlag na een keiharde klapper van Mick Schumacher. Op het moment van de rode vlag reed de Mexicaan al aan de leiding, hij bevond zich hier sinds de perfect uitgevoerde dubbele pitstop van zijn team. In de slotfase moest hij de jagende Carlos Sainz nog wel van zich afhouden.

Droom

De Mexicaan hield het hoofdkoel met mocht juichen op het bijzondere podium. Alvorens hij het podium betrad sprak hij met interviewer van dienst David Coulthard: "Dit is een droom die uitkomt! Als coureur droom je van winnen in Monaco. Na je thuisrace is dit de meest bijzondere race waar je wilt winnen. Om het dan op deze manier te doen, we maakten het ons alleen wel lastig aan het einde."

Mexico

Perez stond in de slotfase nog onder enorme druk maar alsnog hield hij het hoofd koel. Het was de derde zege uit zijn loopbaan en voor de derde keer was het een thriller: "Met de graining was het makkelijk om een foutje te maken en Carlos achter mij houden was niet makkelijk. De graining was aanwezig. Dit ook echt een belangrijke dag en ook voor mijn land."