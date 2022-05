Manager Verstappen reageert op salarisplafond: "Totaal idioot idee"

De manager van Max Verstappen heeft de plannen om een salarisplafond in te stellen voor coureurs in de Formule 1 afgedaan als 'totaal idioot'. Terwijl het momenteel onderdeel van discussie is in de F1-paddock, komen er geluiden of de ongebreidelde inflatie het budgetplafond van 140 miljoen per team in 2022 moet worden verhoogd, blijkt dat er ook wordt gesproken over een aparte limiet op hoeveel coureurs betaald mogen worden.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto bevestigde de gesprekken. Hij zei in Monaco: "Deze gesprekken zullen tijd kosten, want je hebt te maken met de bestaande contracten."

Volgens de Telegraaf is het idee van een salarisplafond ook al tegengewerkt door Red Bull Racing en zelfs Liberty Media, de eigenaar van de F1. De manager van Max Verstappen, Raymond Vermeulen, reageerde ook op de berichtgeving: "Totaal idioot. Coureurs verhogen de waarde van een team. Daar kan het betreffende team oneindig gebruik van maken. Maar om vervolgens degene van wie je die waarde koopt - de coureur - een bepaalde limiet te geven, dat betekent dat de wereld op zijn kop staat."

Salarisplafond is illegaal

Vermeulen bevestigt dat Red Bull het verzet van het Verstappen-kamp tegen het salarisplafond steunt. "Ze zijn ook heel stellig dat ze het nooit zullen steunen. Ik denk ook dat het illegaal is. Kijk maar eens naar de feiten. Er is een Grand Prix naar Nederland gekomen dankzij Max. Zandvoort betaalt jaarlijks een bedrag aan de FOM om de race te organiseren, waarvan een groot deel wordt verdeeld onder de teams. Daar profiteren ze dus van. Het zou dan heel vreemd zijn als je het verdienmodel van de coureur zou beperken."

Hij zei dat het vooruitzicht van snel toenemende coureursalarissen een deel is van wat sponsors motiveert om zich achter de opmars van een jonge coureur naar de Formule 1 te scharen. "Daarom denk ik dat dit een slecht idee is voor de sport. Je hebt die investeerders en sponsors nodig om te investeren in talent en voor lange tijd met die coureur geassocieerd willen worden. Een salarisplafond zal de hele sport beïnvloeden."

FIA: "Niet ons idee"

Gevraagd naar het onderwerp van een salarisplafond voor coureurs, zei een woordvoerder van de FIA: "We zijn door verschillende belanghebbenden benaderd over dit onderwerp. De besprekingen zijn gaande, maar het is nog erg prematuur. We gaan evalueren of het voordelig is en of het iets voor de toekomst is. Het is in ieder geval geen idee dat uit onze koker komt", benadrukte de FIA-functionaris.

Naast zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is de Nederlander Verstappen nu duidelijk een van de best betaalde F1-coureurs aller tijden. Volgens insiders in de F1-paddock verdienen zowel Hamilton als Verstappen tussen de 40 en 50 miljoen euro per seizoen.