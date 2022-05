Hamilton waarschuwt Mercedes: "We hebben de verkeerde kant gekozen"

Lewis Hamilton heeft gezegd dat Mercedes veel werk heeft verricht ten opzichte van hun startpunt dit seizoen, maar er is nog werk aan de winkel om op het juiste pad te komen. Hij waarschuwt Mercedes zelfs dat het team de verkeerde kant heeft gekozen om de auto te ontwikkelen.

Hamilton zei dat de enige manier om echte vooruitgang te boeken zou zijn om op een bepaald moment dit jaar weer op de hoogste trede van het podium te staan. Hij denkt dat dat mogelijk is en prees het werk dat zijn Mercedes-collega's in de fabriek hebben verricht om de W13 te verbeteren, maar er is nog een lange weg te gaan voordat ze weer aan het front staan.

De zevenvoudig wereldkampioen: "Het is nog niet omgedraaid, maar we zijn bijna klaar, We zijn nog niet op de goede weg. Maar we zijn bijna op de goede weg. We werken er naar toe. Als we op de goede weg waren, zouden we races winnen, maar we hebben een lange, lange weg afgelegd."

"Er is op de achtergrond geweldig werk verricht en we begrijpen de auto veel beter en we begrijpen meer van de richting die we op moeten. We hebben de verkeerde kant gekozen, dat was fout. Inmiddels zitten we op het juiste pad en gaan we de goede richting op."