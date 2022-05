Davidson verwacht nog niet teveel van Mercedes: "Zeker bemoedigend"

Regerend constructeurskampioen Mercedes is niet bepaald sterk begonnen aan het huidige seizoen. De Duitse renstal had te maken met de nodige kinderziektes en coureurs Lewis Hamilton en George Russell worstelden met de bolide. Afgelopen weekend ging alles in Spanje weer iets beter en eindigde Russell zelfs op het podium.

Mercedes moest nog steeds veel toegeven op de teams van Ferrari en Red Bull Racing maar het gat was wel kleiner geworden. Maar bij het team wil men nog niet de polonaise inzetten, één goed weekend is immers geen zekerheid voor de rest van het seizoen. Aankomend weekend krijgt men weer een kans in Monaco.

Bemoedigend

Ook Mercedes-simulatorcoureur en Sky Sports-analist Anthony Davidson wil de vlag nog niet uithangen. De Brit houdt zich op de vlakte bij Sky Sports: "Het is zeker bemoedigend maar ik neem het met een korrel zout omdat het slechts een kleine stap is. Mercedes is traditioneel gezien sterk in Spanje. Ik wacht nog even op Monaco, ook omdat dat ironisch genoeg altijd een zware race is voor hen."

Porpoising

Davidson verwacht dat er op termijn wel een grotere verbetering zichtbaar zal zijn bij de Duitse renstal. De Britse oud-coureur ziet in ieder geval één lichtpuntje: "Ik denk dat de signalen in de juiste richting wijzen. Ze maken stappen, de auto heeft minder last van porpoising. Dat was een grote stap en ik denk dat, als ze het probleem echt hebben verholpen, ze het gat kunnen dichtrijden. Maar nu is er nog een gat."