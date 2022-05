Video: Verstappen deelt kersverse vader Perez cadeautjes uit

Sergio Perez heeft een hectische week achter de rug. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur werd eerder deze week opnieuw vader van een zoontje. Daarna moest hij zich spoeden naar het vliegveld want hij moet dit weekend gewoon weer in actie komen tijdens de Spaanse Grand Prix.

Bij Red Bull is het men vanzelfsprekend niet ontgaan dat Perez weer een baby heeft mogen verwelkomen. De kleedkamer van Perez is dan ook versierd en Max Verstappen had wat presentjes meegenomen. De Nederlander heeft een hele tas vol babykleding in de kleuren van zijn logo meegenomen.