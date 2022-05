Hamilton jubelt: "Ik ben echt superblij met de voortgang!"

Regerend constructeurskampioen Mercedes is bezig met een lastig Formule 1-seizoen. De Duitse renstal worstelde met hun bolide en ze konden de Red Bulls en de Ferrari's niet bijhouden. Tijdens de eerste twee vrije trainingen in Spanje leken de problemen als sneeuw voor de zon verdwenen voor Mercedes.

De Duitse renstal heeft een nieuw update-pakket meegenomen naar het circuit nabij Barcelona. Men had de hoop dat de porpoising-problemen hierdoor tot het verleden behoren. Coureurs Lewis Hamilton en George Russell beleefden in Catalonië inderdaad een vrijdag zonder al te veel gehobbel. De prestaties verbeterden eveneens, ze sloten de tweede training af op de tweede en derde tijd.

Vooruitgang

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton noteerde die derde tijd in de tweede training. Ondanks dat het een training was, was de Brit toch zeer in zijn nopjes. Na afloop deelde hij zijn vreugde met Motorsport.com: "Ik ben echt superblij met de voortgang die we hebben geboekt. Ik wil dan ook iedereen in de fabriek enorm bedanken dat ze de handdoek niet in de ring hebben gegooid. Ze zijn blijven pushen. We zijn nog niet de snelsten van het veld maar we zijn wel al op de goede weg."

Stuiteren

Hamilton was na afloop tevens opgelucht over de afname van de porpoising-problematiek. Het zorgt voor de terugkeer van de glimlach bij de Britse recordkampioen: "We hebben vandaag voor de eerste keer over het rechte stuk gereden zonder te stuiteren. We hebben er nog steeds wel last van maar het is nu echt veel beter. Ik ben dan ook dankbaar voor de updates. We moeten ze nu alleen nog finetunen, dat gaan we vanavond en tijdens de derde vrije training doen. Ik denk dat we de uto nog beter kunnen maken voor de dag van morgen. Hopelijk kunnen wij daarna aan de stoelpoten van de andere jongens gaan zagen."