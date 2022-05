Horner ziet nieuwe concurrent: "Ze gaan nu een factor worden in het kampioenschap"

Red Bull Racing kende een redelijke vrijdag in Spanje. De Oostenrijkse renstal zag Max Verstappen aardig presteren in de eerste training maar in de tweede training liep alles net anders. Verstappen kwam niet verder dan de vijfde tijd en teammaat Sergio Perez werd zevende. De Ferrari's en de Mercedessen waren in de tweede training sneller.

Vooral de snelheid van Mercedes is een redelijke verrassing. De Duitse regerend constructeurskampioen had een lastig weekend in Miami maar heeft enkele updates meegenomen naar Barcelona. De zilverpijlen hadden deze vrijdag veel minder last van porpoising en dat gaf de burger moed. Ook Red Bull zag het gebeuren.

Mercedes

Voor Red Bull-teambaas Christian Horner komen de goede prestaties van de Mercedessen niet als een verrassing. De Brit deelt zijn heldere visie in gesprek met zijn landgenoten van Sky Sports: "Ik roep al het hele jaar dat het slechts een kwestie van tijd is voordat Mercedes terug is. Het leek erop dat ze hun problemen hebben opgelost. Ze gaan dus nu een factor worden in het kampioenschap. Vandaag hadden ze een echt sterke dag."

Sweet spot

Horner weet dan ook dat er bij zijn eigen team nog het nodige werk aan de winkel is. De Brit maakt zich echter niet al te veel zorgen na afloop van de trainingen: "We moeten nog een aantal dingen oplossen maar het is een interessante dynamiek. Je moet hier in de sweet spot zitten met je set up en met de bandendegradatie. De banden voorlinks kregen hier het nodige te voorduren, vooral tijdens onze race runs. Dit is een echt hoog downforce circuit. Je ziet het aan de updates van Ferrari en Mercedes. Ik denk dat het heel spannend gaat worden op zaterdag en daarna ook in de race op zondag."