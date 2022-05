FIA ziet niets illegaals bij 'Groene Red Bull' van Aston Martin

Aston Martin baarde vanochtend opzien met hun geüpdatete AMR22. De groen bolide van de Britse renstal in Canadese handen lijkt namelijk nogal op de Red Bull RB18. De wagen van Aston Martin werd dan ook al snel spottend de 'Groene Red Bull' genoemd. Maar daarnaast waren er tevens twijfels.

Men vroeg zich namelijk af of de AMR22 wel legaal was, de sidepods leken immers wel verdacht veel op die van Red Bull Racing. Autosportfederatie FIA had de zaak voor het Grand Prix-weekend echter al doorgenomen tijdens een routinecontrole van het updatepakket van Aston Martin. De autosportfederatie gaf de groene renstal echter groen licht na de controles.

Artikel 17.3

Tijdens het onderzoek viel het de FIA op dat sommige onderdelen van Aston Martin nogal leken op die van een ander team (Red Bull). Daarom besloot men een onderzoek in te stellen om te kijken of Aston Martin artikel 17.3 van het technische reglement wel had nageleefd. De FIA keek vooral over er sprake was van Reverse Engineering en of er misschien een illegale overdracht van intellectuele eigendom had plaatsgevonden. Maar dit bleek dus niet het geval te zijn.

Fellows

De FIA liet eveneens weten dat zowel Aston Martin als Red Bull gewoon had meegewerkt aan het onderzoek. Dat onderzoek van de FIA bestond uit een aantal CAD-controles en ook een gedetailleerde analyse van het ontwikkelingsproces van het Britse team. De FIA vond dus nergens een overtreding van de regels, ook heeft men geen overtredingen gevonden omtrent Dan Fellows. De Brit stapte dit seizoen over naar Aston Martin terwijl hij voorheen werkzaam was voor Red Bull.

Reactie Red Bull

Red Bull reageerde later doormiddel van een eigen statement op de bevindingen van de FIA. De Oostenrijkse renstal liet weten dat ze het FIA-statement met grote belangstelling hebben doorgenomen. Maar ze zijn wel duidelijk in het statement: "Imitatie is de mooiste vorm van vleierij maar elke reproductie van een ontwerp hoort te voldoen aan de regels van de FIA bij het begrip Reverse Engineering. Mocht er daadwerkelijk een overdracht van ons intellectueel eigendom hebben plaatsgevonden, dan zou dat een overtreding van de regels zijn en een ernstig probleem.