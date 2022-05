Verstappen ontvangt speciaal shirt van FC Barcelona-voetballer

De Formule 1 is dit weekend neergestreken nabij Barcelona voor de Spaanse Grand Prix. Max Verstappen wist de afgelopen twee races te winnen en heeft het momentum dan ook stevig in handen. De Nederlander heeft zijn eerste presentje van het weekend in ieder geval al ontvangen.

Verstappen staat bekend als een grote voetbalfan, in het verleden gaf hij dan ook meermaals aan dol te zijn over de videogame FIFA. In Barcelona ontmoette hij gisteren voetballer Sergi Roberto. De speler van FC Barcelona had een speciaal shirt meegenomen voor Verstappen, de sportieve Red Bull-coureur gaf de voetballer dan ook maar een Red Bull-polo mee om de shirtjesruil compleet te maken.