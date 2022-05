Binotto ziet Red Bull dichterbij komen: "Daar waren ze heel erg snel"

Red Bull Racing en Ferrari vechten dit seizoen om de kopposities. De twee topteams stijgen overduidelijk boven de rest van het veld uit en het lijkt erop dat de twee renstallen dit seizoen gaan uitvechten wie er wereldkampioen gaat worden. Ferrari begon als sterkste aan het seizoen, Red Bull lijkt nu echter het momentum in handen te hebben.

Ferrari-coureur Charles Leclerc won de openingsrace in Bahrein en zegevierde daarna ook in Australië. Red Bull-coureur Max Verstappen kende een lastige seizoenstart en viel uit in Bahrein en Australië, wel won hij in Saoedi-Arabië. De Nederlander heeft nu echt het momentum te pakken, hij won afgelopen weekend in Miami zijn tweede Grand Prix op rij.

Downforce

Bij Ferrari gaan inmiddels de alarmbellen lichtelijk af. De Italiaanse renstal ziet namelijk dat de zwakke plekken van Red Bull steeds minder zwak worden. De Ferrari's zijn vooralsnog de snelste in de bochten, teambaas Mattia Binotto legt het uit tegenover Motorsport.com: "We hebben qua vleugelconfiguratie iets meer downforce dan Red Bull, hierdoor missen we snelheid op de rechte stukken. Maar we winnen meestal iets meer terug in de bochten."

Langzaamste bochten

Maar in Miami viel op dat de Red Bulls in de langzame bochten wat sneller was geworden. Dat zou dus betekenen dat de Oostenrijkse renstal zijn zwakke punten verliest. Binotto weet waar zijn team snel was in Miami maar zag ook de concurrentie dichterbij komen: "We wonnen hier denk ik iets in de bochten 5 en 7. Maar wellicht wonnen we niet in de zeer langzame bochten. Red Bull was daar erg sterk en dan vooral op de mediums. Daardoor waren ze net zo snel als wij in de langzaamste bochten."