Häkkinen tipt Verstappen: "Dan kun je zeggen dat Red Bull een sterker pakket heeft"

Max Verstappen maakte afgelopen weekend indruk door de Grand Prix van Miami op zijn naam te schrijven. Verstappen won voor de derde keer in het huidige seizoen en deed dat ook in Miami op een overtuigende wijze. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur startte de race als derde maar greep al snel de koppositie.

Verstappen had de Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc al zeer snel te pakken. De Nederlander rekende eerder in Jeddah en Imola ook al af met de Italiaanse concurrentie. In Miami ging het van een leien dakje en kreeg hij alleen in de slotfase nog een beetje concurrentie van de dreigende Leclerc.

Sterker

De overwinning van Verstappen maakte veel indruk op een grote hoeveelheid kenners. Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen schrijft in zijn column voor Unibet dat deze winst van groot belang was: "Dit was wederom een belangrijke overwinning voor Max. Als je je bedenkt dat Max nu elke race heeft gewonnen waarin hij is gefinisht, dan kan je zeggen dat Red Bull zeker een sterker pakket heeft dan Ferrari."

Voordeel

Verstappen won op relatief simpele wijze op het gloednieuwe circuit in Miami Gardens. Häkkinen weet wel waardoor de Nederlander zo succesvol kan zijn: "De Red Bull heeft op het rechte stuk een snelheidsvoordeel ten opzichte van Ferrari. Dat betekent dus dat het voor Charles, zelfs met het DRS-systeem, haast onmogelijk was om überhaupt in de buurt te komen van Max op de rechte stukken."