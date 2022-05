Bottas verklaart foutje: "Keek in mijn spiegels naar de Mercedessen"

Valtteri Bottas reed in Miami wederom een aardige race. De Finse Alfa Romeo-coureur reed lang rond in de top vijf maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de zevende plaats, vlak achter de bolides van zijn voormalige werkgever Mercedes. Het was zeker geen slecht resultaat maar er zat meer in het vat voor Bottas.

Bij de herstart reed Bottas immers nog voor de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton. De twee Britse teamgenoten hadden vooral oog voor elkaar en vochten een stevig duel uit. Bottas leek ervan te profiteren maar maakte een kostbaar foutje, hij ging wijd en toucheerde de muur. Russell en Hamilton staken hem voorbij en Bottas moest genoegen nemen met de zevende plaats.

Mercedes

Het foutje van Bottas kwam heel onverwachts en zag er nogal knullig uit. Na afloop besprak de Fin het momentje dan ook tegenover Motorsportweek: "Toen George Lewis inhaalde bekeek ik dat in mijn spiegels. Ze kwam redelijk dichtbij dus ik keek of ik misschien de deur moest dichtgooien. Ik remde een fractie te laat, daardoor miste ik de apex, kwam ik op het vieze gedeelte terecht en kwam ik met onderstuur tegen de muur. Gelukkig ging er niets kapot en bleven mijn banden heel."

Gelijke voet

Desondanks zijn foutje was Bottas wel tevreden met zijn resultaat. De Finse Alfa Romeo-coureur scoorde immers wederom punten en daar kon hij wel mee leven: "We hebben weer een goed aantal punten gepakt en die zijn echt enorm belangrijk voor het wereldkampioenschap. We lieten zien dat we op gelijke voet kunnen vechten met iedereen in het weekend. Het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. De ontwikkeling is zeer belangrijk in dit duel."