Vettel protesteert opzichtig tegen ondergoedregels

Autosportfederatie FIA gaf eerder deze week aan dat ze de regelgeving rondom sieraden, juwelen en ondergoed strenger gaan naleven. Coureurs mogen immers geen sieraden dragen in de cockpit en ook ondergoed dat niet brandwerend is, is niet toegestaan. De regels bestaan al eventjes maar worden nu veel strenger gecontroleerd.

De coureurs zijn niet te spreken over de steeds strenger wordende regels. Lewis Hamilton liet zich er al negatief over uit en verscheen met zeer veel sieraden bij de persconferenties op de vrijdagochtend. Ook Sebastian Vettel kreeg gistermiddag de lachers op zijn hand. De Duitser protesteerde opzichtig door met een onderbroek over zijn overall door de paddock te lopen.