Hamilton kritisch op sieradenregels: "Hebben wel belangrijkere zaken te bespreken"

Autosportfederatie FIA maakte gisteren bekend dat ze de duimschroeven aandraaien op een nogal bijzonder gebied. Wedstrijdleider Niels Wittich stuurde gisteren een document aan de teams waarin staat dat ze strenger gaan controleren op sieraden, juwelen en ondergoed. De coureurs zijn niet bepaald te spreken over de strenge acties.

Enkele weken geleden in Australië besloot Wittich de coureurs er op te attenderen dat men géén sieraden en juwelen mag dragen in de cockpit. Daarnaast moeten de coureurs ook brandwerend ondergoed dragen in de auto's, dat betekent dat gewoon ondergoed volgens de FIA dus niet de bedoeling is. In Australië waren de coureurs al kritisch en ook in Miami is men niet tevreden.

Vooral Mercedes-coureur Lewis Hamilton is een veeldrager van sieraden. De Brit snapt niets van de strenge maatregelen en was op de gebruikelijke persconferentie in Miami nogal kritisch: "Dit voelt echt als een soort stap terug, als je kijkt naar de stappen die we als sport hebben gezet. We hebben hier wel belangrijkere zaken te bespreken. Dit is echt zoiets kleins, ik draag al zestien jaar sieraden. Ik kan mijn neusring bijvoorbeeld niet eens verwijderen. Het lijkt mij best onzinnig om hierover te beginnen. Ik ga hierover praten met FIA-president Mohammed Ben Sulayem. We hebben wel grotere zaken die we kunnen aanpakken, daar moeten we ons op focussen."