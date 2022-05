Verstappen siert cover speciale editie F1-game

Op 1 juli lanceert men de gloednieuwe Formule 1-game. Het spel wordt al jarenlang uitgebracht en groeide de afgelopen jaren steeds meer in populariteit. Veel coureurs vermaken zich opperbest met de digitale variant van hun echte werk en veel fans kijken dan ook reikhalzend uit naar de lancering van het spel.

Gisteren onthulde men de covers van de game en de speciale Champions Editie. Op de cover van de normale game staan drie coureurs: Charles Leclerc, Lando Norris en George Russell. Regerend wereldkampioen Max Verstappen siert de cover van de Champions editie, hij deelt deze wel met Fernando Alonso, Lewis Hamilton en Sebastian Vettel.

