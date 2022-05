Formule 1 experimenteert in 2023 met verplichte compounds in kwalificatie

Afgelopen week kwam de F1 Commission bij elkaar om een aantal belangrijke punten te bespreken over de toekomst van de sport. De vergadering onder leiding van FIA-president Mohammed Ben Sulayem verliep succesvol en men kwam met meerdere interessante punten naar buiten na afloop van de vergadering.

In een statement maakte de commissie bekend dat ze knopen hadden doorgehakt over de sprints, de nieuwe power units en de helmcamera's. Daarnaast had men ook beslissingen genomen over een vierde, belangrijk punt: de banden. Men wil namelijk het aantal gebruikte bandensets terug dringen, in 2023 gaat men er al mee experimenteren. Tijdens twee weekenden hebben de teams namelijk 11 in plaats van 13 sets tot hun beschikking.

Nu blijkt dat deze experimenten op bandengebied voor volgend seizoen ook gevolgen hebben voor de kwalificatie. Bij de twee weekenden waarin men gaat experimenteren met het lagere aantal bandensets moeten de coureurs kwalificeren op een verplichte compound. In het eerste kwalificatiedeel moeten de coureurs op de hardste band rijden, in het tweede deel moet men rijden op de mediums. In het laatste en beslissende kwalificatiedeel moet men het doen met de zachtste compound. Als het regent is er wel een vrije bandenkeus voor de teams en coureurs.