De Vries weet niks van geruchten Williams: "Dit is nieuw voor mij"

Nyck de Vries is in 2021 vaak gelinkt aan een stoeltje bij Williams, maar uiteindelijk kreeg Red Bull-coureur Alexander Albon de voorkeur. Nu Nicolas Latifi ondermaats presteert, komt de geruchtenstroom weer op gang en de naam van Formule E-kampioen in dienst van Mercedes wordt opnieuw genoemd.

GPFans confronteerde Nederlander met deze geruchten. Dit is nieuw voor mij", vertelde hij. “Ik heb geen idee waar je ze hebt gelezen of waar je ze tegenkwam. Ik ben heel benieuwd waar je ze vandaan hebt, want eerlijk gezegd heb ik geen idee."

Voor het team van Mercedes heeft De Vries tijdens de Young Drivers Test in Abu Dhabi al een de F1-wagen van Mercedes aan de tand gevoeld. Of de FE-coureur zin heeft in een F1-avontuur zei de Nederlander; "Natuurlijk is de Formule 1 een droom. Dat is een droom voor elke jonge coureur, maar verder is het volgens mij nog vrij vroeg in het seizoen. We zijn pas bij de zesde race in ons kampioenschap."