Vettel ziet gemakzucht bij het inhalen: "Interessant om DRS eraf te halen"

Sebastian Vettel is ontzettend benieuwd hoe het inhalen zou zijn zonder DRS in de huidige bolides. De viervoudig kampioen merkt op dat coureurs zich afhankelijk maken van het Drag Reduction System.

"Ik denk dat je dichterbij kunt volgen, er is ook minder drag-effect", zei Vettel, geciteerd door MotorspMotweek.com. "We vertrouwen tot op zekere hoogte waarschijnlijk meer op de DRS dan in het verleden. Het zou interessant zijn om de DRS eraf te halen en te zien hoe het racen werkelijk is, als je in staat bent om veel beter in te halen dan in het verleden."

De rijders hebben deze functie al 10 jaar tot hun beschikking en volgens Vettel zijn coureurs door de DRS gemakzuchtig geworden met elkaar passeren. "Ik ben alleen een beetje voorzichtig met de DRS, omdat hij werd ingezet als hulpmiddel bij het inhalen, maar nu voelt het een beetje alsof dit het enige is waarmee je af en toe kunt inhalen. Dus idealiter hebben we een reglement waarmee we kunnen volgen en racen zonder DRS. Weet je, het is ingevoerd om te helpen, als experiment."

Het zogeheten Drag Reduction System was in het leven geroepen om het inhalen te verbeteren. Coureurs, teams en voornamelijk fans klaagden over te weinig actie op de baan. Hedendaags wachten coureurs af tot ze DRS krijgen en het gevecht tussen Charles Leclerc en Max Verstappen in Saoedi-Arabië was typerend."Ik denk dat een inhaalactie altijd een inspanning moet zijn en niet moet worden gedicteerd door je in de zone te bevinden en de DRS te krijgen", zei hij. “De race in Jeddah, waar je de leiders liet remmen voor de DRS-lijn om te proberen als tweede over die lijn te komen, dat is een ander soort racen. Dus ik denk niet dat we die kant op moeten gaan. Dus we zullen zien. We zijn nog vroeg in het project. Je kunt zeker beter volgen."

"Inhalen is nog steeds moeilijk, maar het moet een inspanning zijn en het moet een beloning zijn als je erin slaagt om in te halen", zei Vettel tot slot.