Marko duidelijk over tweede stoeltje Red Bull: "Rond zomerstop maken we een keuze"

Het team van Red Bull Racing beleefde in Imola een zeer succesvol weekend. Coureurs Max Verstappen en Sergio Perez bezorgden de renstal een zeer mooie 1-2, voor het eerst sinds 2016 presteerde het team dit. Verstappen was daarnaast ook nog eens de snelste in de sprint en de kwalificatie.

Verstappen kan Red Bull de aankomende jaren nog veel successen bezorgen, hij heeft immers een langdurig contract getekend bij de Oostenrijkse renstal. De toekomst van Perez bij Red Bull is nog lang niet zeker. Teamadviseur Helmut Marko geeft iets meer duidelijkheid over de zaak voor de camera's van Viaplay: "Rond de zomerstop gaan wij de keuze maken wie er aankomend seizoen de teamgenoot van Verstappen gaat worden."

Naast Perez liggen er namelijk nog veel meer kapers op de kust. Red Bull heeft een hele sloot aan toptalenten onder contract staan maar het is natuurlijk uitgesloten dat men een debutant in de Red Bull zet. AlphaTauri-coureur Pierre Gasly is bijvoorbeeld een logischere keuze. Marko: "Pierre staat tot eind 2023 bij ons onder contract dus er is nog genoeg tijd. Bij Red Bull Racing gaat het altijd om de prestaties."