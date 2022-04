Jos Verstappen zag zoon Hamilton lappen: "Vond ik eerlijk gezegd wel mooi"

Max Verstappen domineerde afgelopen weekend de Grand Prix van Emilia Romagna. De Nederlandse Red Bull-coureur sloeg keihard terug na zijn pijnlijke uitvalbeurt in Melbourne. Verstappen was de snelste in zowel de kwalificatie, de sprint en de gewone race. Het was een ongekende dominantie voor de regerend wereldkampioen.

Dankzij zijn sterke weekend is hij aardig ingelopen op WK-leider Charles Leclerc. De Monegaskische Ferrari-coureur had een wat minder weekend en verloor veel punten door een pijnlijke spin in de race. Verstappens snelheid zorgde er ook voor dat de zwaktes van regerend constructeurskampioen Mercedes nogmaals pijnlijk duidelijk werden. Verstappen zette zijn voormalig titelrivaal Lewis Hamilton op een rondje achterstand.

Vader & zoon

Verstappens vader Jos genoot van het waanzinnig weekend van zijn zoon. Verstappen senior had niets anders dan lof voor de prestaties van zijn zoon. Jos Verstappen was in zijn column op Verstappen.com dan ook lyrisch: "Max heeft echt een heel goed weekend achter de rug in Imola. Ik vond hem echt heel erg sterk. Hij maakte geen enkel foutje, was heel solide en hij had volledige controle. Red Bull heeft overduidelijk een stap in de juiste richting gezet. We wisten dat er in Italië een update kwam maar door de weersomstandigheden was het lastig om alles met elkaar te vergelijken. We kunnen concluderen dat ze sterker zijn geworden."

Hamilton

Ook vader Jos zag dat zijn zoon Hamilton op een rondje zette. De twee kemphanen vochten vorig seizoen een enorm stevig titelduel uit wat regelmatig ver over de lijn ging. Verstappen won de titel en Hamilton kent tot nu toe een hels seizoen. Verstappen senior kon wel grinniken toen hij zag dat zijn zoon Hamilton lapte: "Eerlijk gezegd vond ik het wel mooi dat hij Hamilton op een rondje zette, vooral na wat er vorig jaar allemaal is gebeurd. Hamilton had het enorm lastig terwijl zijn teamgenoot Russell beter in balans bleek. Het gebeurt niet snel dat je een kans krijgt om een Mercedes te lappen."