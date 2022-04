"Britse pers lovend over George Russell"

De Britse tabloids loven het optreden van George Russell tijdens de Grand Prix van Emilia Romagna. Waar de Britse pers in eerste instantie nog een beetje behoudend was tijdens de eerste wedstrijden van het jaar, bleek na de Grand Prix van afgelopen zondag dat de journalisten Russell krediet geven voor zijn prestaties.

"Hamilton kwam niet verder dan de dertiende plaats tijdens de wedstrijd op Imola, hij had een weekend om snel te vergeten. Russell finishte op de vierde plaats en liet zien dat hij een uitstekende start bij zijn nieuwe team heeft", schreef Charlie Malam van Express.

"Ik had niet verwacht om als vierde hier over de streep te komen na een moeizame sprint race," verklaarde Russell.

Een ander Britse ochtendblad loofde Russell om zijn snelheid en zijn hoge pijngrens. "Russell reed gedurende de hele Grand Prix met een stuiterende auto en behaalde uiteindelijk een maximaal resultaat voor het kwakkelende Mercedes. Hierbij moet gezegd worden dat de Mercedes-coureur ernstige pijn aan zijn borst heeft door deze stuiterende auto."

"Het stuiteren neemt echt je lucht weg en het is een van de meest nare dingen die ik in een race auto heb meegemaakt," verklaarde de Brit. "Dit is echt het eerste weekend dat ik heel veel pijn aan mijn borst en mijn rug heb. Het is een hele nare en vervelende pijn," sloot de Mercedes-coureur af.