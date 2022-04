Perez glundert na teamprestatie: "Ik ben blij dat Max heeft gewonnen"

In het hol van de leeuw sloeg Red Bull Racing vandaag toe. De Oostenrijkse renstal pakte een 1-2tje dankzij de overwinning van Max Verstappen en de tweede plaats van Sergio Perez. De zege van Verstappen leek al snel in de pocket maar de tweede plaats was geruime tijd een vraagteken.

Perez vocht een intens maar mooi duel uit met WK-leider Charles Leclerc. Uiteindelijk kon Perez zijn positie simpel thuis brengen aangezien de Ferrari-coureur crashte. Na afloop verscheen de opgeluchte Perez voor de microfoon van interviewer van dienst Marc Gene: "Het was een enorm intens gevecht tijdens de eerste helft van de race. Daarna kregen wij het wel wat meer onder controle."

1-2

Ferrari liet het er echter niet bijzitten en kwam met een doordachte strategische pitstop. Leclerc wisselde naar de zachte band en Perez volgde een ronde later. De Mexicaan: "Toen begonnen ze weer op ons te jagen met de pitstop en toen was het een gevecht om de banden op temperatuur te krijgen. Maar het was vandaag het allerbelangrijkste om geen fouten te maken. Het was zó lastig vandaag en de 1-2 is een machtig resultaat voor het team."

Lachen

Na de moeilijke seizoenstart voor Red Bull, Verstappen viel tweemaal uit in de eerste drie races, is deze Grand Prix in Imola een fikse opsteker voor de ploeg. Perez is daar heel erg blij mee: "We zijn nogal ongelukkig geweest bij de start van het seizoen. Ik ben blij dat iedereen bij het team kan lachen. Vandaag is een prachtige dag en we moeten doorwerken. Ik ben ook blij dat Max vandaag heeft gewonnen."