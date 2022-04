Verstappen hield hoofd koel: "Start was nogal slecht, we hadden wheelspin"

Max Verstappen zegevierde vanmiddag in de sprint in Imola. De Nederlandse Red Bull-coureur kende een waardeloze start van de sprint maar de polesitter herpakte zich. Hij hield de druk op de ketel bij zijn grote rivaal Charles Leclerc en het gat groeide nooit tot boven de twee seconden.

In de slotfase van de sprint zag Verstappen dan ook zijn kans. Hij gebruikte zijn DRS en passeerde zijn Monegaskische concullega van de Ferrari-ploeg. Hierdoor was het alleen nog maar zaak om de overwinning naar huis te brengen en de Red Bull-coureur deed dat op overtuigende wijze. Hierdoor start hij de race morgen weer vanaf de eerste plaats.

Wheelspin

Na afloop van de sprint was Verstappen een tevreden man. De Nederlander was echter wel zo realistisch om zijn slechte start gewoon toe te geven. Hij wordt geciteerd door zijn eigen site: 'De start was nogal slecht en we hadden teveel wheelspin. We deden echter ons best om kalm te blijven. Het leek erop dat Charles sneller was maar ik denk dat hij op het einde wat problemen had met zijn banden. We konden het gat dichtrijden en ervoor gaan bij het ingaan van de tweede bocht."

Probleemloos

Morgen worden de prijzen uitgedeeld en Verstappen is zich ervan bewust dat hij dan ook sterk voor de dag moet komen. De regerend wereldkampioen blijft dan ook met beide benen op de grond staan: "Het zal dan allemaal misschien iets anders zijn als we op meerdere bandencompounds moeten rijden. Vandaag pakte het op de softs goed uit voor ons. Ik ben echt heel erg blij dat we een probleemloze wedstrijd reden."