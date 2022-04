Verstappen krijgt gelijk van Hoge Raad in Picnic-zaak

Terwijl Max Verstappen zich in Imola klaar maakt voor de Grand Prix van Emilia-Romagna, heeft hij in Nederland al een klein succesje geboekt. De Hoge Raad heeft namelijk besloten dat de zaak omtrent het filmpje met een Verstappen-lookalike van Picnic opnieuw moet worden behandeld. Het is een nieuw hoofdstuk in de zaak tussen de Red Bull-coureur en de online supermarkt.

Picnic publiceerde in 2016 een video waarin te zien was hoe een lookalike van Verstappen boodschappen rondbracht. Verstappen was niet bepaald te spreken over de video en hij stapte naar de rechter. De Nederlandse Red Bull-coureur eiste onder meer een schadevergoeding en wees op het portretrecht. De rechtbank van Amsterdam gaf Verstappen in eerste instantie gelijk maar Picnic liet het er niet bij zitten.

Hoger beroep

In een hoger beroep wees het gerechtshof de eisen van Verstappen echter weer af. De regerend wereldkampioen liet het hier echter niet bijzitten en ging in cassatie. De Nederlander vroeg de Hoge Raad de uitspraak van het hof te vernietigen. Hij was namelijk van mening dat een lookalike, zoals in de video van Picnic, wel degelijk een portret kan opleveren. Hierop stelde de Hoge Raad Verstappen in zijn gelijk. Dat betekent dat de zaak opnieuw zal worden beoordeeld.

Imola

De Nederlander zal er vast tevreden mee zijn maar hij heeft dit weekend wel iets anders aan zijn hoofd. Vanmiddag zal hij zich op het kletsnatte Imola immers eerst moeten focussen op de eerste vrije training. Daarna volgt later op de middag ook nog de kwalificatie, het weekend wordt immers afgewerkt volgens het sprintformat.