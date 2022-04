Ferrari komt met enkele updates naar Imola: "Niet zoveel tijd om te testen"

Het team van Ferrari is fantastisch uit de startblokken gekomen dit seizoen. De Italiaanse renstal heeft de juiste snelheid gevonden en heeft een ruime voorsprong op de concurrentie. Charles Leclerc wist twee van de eerste drie races te winnen en zijn teamgenoot Carlos Sainz eindigde ook tweemaal op het podium.

Aankomend weekend staat er een speciale race voor Ferrari op het programma. Het is dit weekend immers tijd voor de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola. Dat betekent dat Ferrari voor het eerst dit seizoen voor eigen publiek gaan racen en daarnaast is het tevens de eerste Europese race van het jaar. Traditioneel gezien brengen veel teams updates mee naar de eerste wedstrijd op Europese bodem.

Sprintrace

Ook huidig koploper Ferrari kan dan niet achterblijven, toch worden het geen radicale updates. De Italiaanse renstal zal wel met de nodige aanpassingen komen. Oud-coureur en Ferrari-ambassadeur gaf uitleg bij Sky Sports: "We hebben besloten om niet zoveel updates mee te brengen. Dit omdat we een sprintrace hebben op zaterdag dus is er vrijdag maar één training voorafgaand de kwalificatie. Er is dus niet zoveel tijd om onderdelen te testen."

Benadering

Gene weet dat er updates aankomen maar de Spanjaard weet niet hoe het verder zal gaan. Voor de voormalig testcoureur is de uitvoering van het updatepakket ook een raadsel: "Ik weet niet hoe het team dit gaat benaderen. Vanuit onze kant is het zo dat we ons gaan concentreren op de set-up voor de vrije training op vrijdag. Gelijk daarna is het dan alweer tijd voor de kwalificatie."