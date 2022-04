Video: Russell nieuwe TikTok-ster van Mercedes

Regerend constructeurskampioen Mercedes maakte de afgelopen jaren niet alleen indruk op de baan, ook online lieten ze zich horen. De sociale media-afdeling heeft de zaakjes aardig op orde en dat lieten ze de afgelopen jaren met enige regelmaat zien. De ploeg maakte daarbij gretig gebruik van Valtteri Bottas.

De Fin speelde vaak de hoofdrol in dolkomische TikTok-filmpjes. Die video's zijn nu echter verleden tijd, Bottas is immers geen Mercedes-coureur meer. Zijn opvolger George Russell laat zien dat hij ook prima overweg kan met de korte komische video's, het is vast een grote opluchting voor de sociale media-afdeling.