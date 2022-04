Williams verwijdert verf in strijd met overgewicht

De nieuwe reglementen zorgen ervoor dat teams dit seizoen kampen met enkele nieuwe problemen. Meerdere renstallen hebben dit jaar namelijk te maken met een auto met overgewicht. Elk team met dit probleem is dan ook opzoek naar een oplossing van de problemen met het gewicht.

Enkele teams hebben een bijzondere oplossing gevonden, die eigenlijk wel voor de hand ligt. Men wil vanzelfsprekend geen belangrijke onderdelen van de wagen verwijderen. Daarom kijkt men naar overbodige delen op de bolides, zoals de verf. Eerder besloten Aston Martin en McLaren al verf te verwijderen en nu blijkt dat er in Australië nog een team rondreed met minder verf.

Kleurstelling

Het gaat om het team van Williams. De Britse renstal verwijderde verf rondom de airbox en de sidepods van de bolides van Alexander Albon en Nicholas Latifi. Tegenover Motorsport.com legt Williams-kopstuk Dave Robson de keuze uit: "We streven er altijd naar om te rijden met een zo licht mogelijke auto. Ik weet niet of het voor het publiek duidelijk te zien was maar onze kleurstelling was lichtelijk veranderd."

Uitdaging

Het verwijderen van verf was een noodgreep voor Williams. De Britse ploeg kampt namelijk met een probleem waarmee meer teams worstelen: "We hebben geprobeerd om het gewicht te verlagen door zoveel mogelijk verf te verwijderen. Ik weet nog niet precies waar we staan ten opzichte van de andere teams als we het hebben over overgewicht. Het is wel een echte uitdaging om deze wagens onder het gewichtslimiet te krijgen."