Video: Verstappen grapt over uitvalbeurten tijdens livestream

Regerend wereldkampioen Max Verstappen beleeft vooralsnog een zeer lastig seizoen. De Nederlandse Red Bull-coureur viel in twee van de drie races uit maar won wel in Jeddah. Afgelopen weekend viel hij uit in Melbourne en de teleurstelling was wederom zeer groot bij Verstappen en zijn team.

Eenmaal thuis aangekomen kroop Verstappen in de simulator om samen met zijn simvrienden van team Redline de digitale circuits onveilig te maken. Op de sim krijgt hij te horen dat hij achteraan moet starten. De Nederlander reageert gevat op zijn huidige situatie.