Andretti maakt vaart met opzetten F1-team

Michael Andretti zegt dat hij doorgaat met het ontwikkelen van een nieuw Formule 1-team, ondanks dat hij door de FIA ​​nog altijd geen uitsluitsel heeft gekregen of hij ook daadwerkelijk toe mag treden. De 59-jarige Amerikaan, die in 1993 in de F1 voor McLaren reed, wil vanaf het seizoen 2024 in de koningsklasse uitkomen met zijn eigen team Andretti Global.

Het project zou de kers op de taart zijn van alle andere raceteams waarbij Andretti betrokken is, waaronder IndyCar, Formula E, Extreme E, Australian Supercars en American endurance racing.

In een poging om het elfde team in de pitlane te worden, heeft de zoon van Mario Andretti, de F1-wereldkampioen van 1978, zich aangemeld bij de FIA. Het wachten is echter op de FIA, die nog steeds geen 'ja' of 'nee' heeft gezegd. In de tussentijd gaat hij door met zijn plannen in de hoop dat het antwoord bevestigend is - nadat hij vorige maand zei dat hij voelde dat F1-teams na aanvankelijke scepsis op zijn voorstel ingingen.

In gesprek met Racer zegt Andretti: "Terwijl we wachten, doen we veel werk achter de schermen, we bereiden ons erop voor, want we moeten beginnen. Dus we doen dingen in de hoop dat een kans op krijgen. We moeten enkele stappen zetten en hopen en bidden dat de FIA ​​ons een kans geeft om toe te treden."

“We hoopten het inmiddels al te weten, maar helaas. Maar we hopen dat het snel zal gebeuren."

In termen van wat er zou gebeuren als het groene licht wordt gegeven, wordt verwacht dat Andretti een basis in Engeland op zal zetten en met Renault-motoren zal gaan rijden.

Qua invulling van de coureurs wordt verwacht dat Colton Herta, huidige Indycar-coureur voor Andredtti, de eerste is die benaderd wordt om de overstap naar de F1 te maken, ondanks dat hij een ontwikkelingsprogramma heeft getekend met McLaren.

Steun van andere F1-teams

Andretti kreeg niet alle steun van de F1-teams, maar dat lijkt te zijn gekeerd na diverse gesprekken, zo legt hij uit: “Het goede is dat we nu met veel teameigenaren hebben gesproken en dat we nu steun krijgen van alle teameigenaren nadat ze ons verhaal hebben gehoord, dus dat is positief."

"Ze weten nu hoe serieus we zijn. We zouden waardevol kunnen zijn voor de Formule 1 en zeker geen afbreuk doen aan het merk."