Horner tast in het duister na uitvallen Verstappen: "Denk niet dat het aan de motor ligt"

Red Bull Racing kende in Australië wederom een zeer teleurstellend weekend. De hoop was vooraf gevestigd op een zege van Max Verstappen maar de Nederlander viel uit. Hierdoor staat de uitvalbeurten-teller dit seizoen al op twee, een resultaat waar men vanzelfsprekend niet zo tevreden mee is.

Teamgenoot Sergio Perez finishte als tweede maar het was slechts een pleister op de wond voor de Oostenrijkse renstal. Men wilde in Australië immers de achterstand op koploper en rivaal Ferrari verkleinen maar dat lukte amper. Ferrari-superster Charles Leclerc won wederom en zijn voorsprong in de WK-stand is reusachtig vergeleken met de coureurs van Red Bull.

Oorzaak onbekend

De frustratie droop na afloop van het gezicht van Verstappen. Zijn teambaas Christian Horner was zelf ook niet bepaald vrolijk. Bij zijn landgenoten van Sky Sports spreekt hij zich uit: "Zijn frustratie is volledig te begrijpen. Het is zeer teleurstellend om de race niet te finishen en we weten nog niet wat het probleem was. Ik denk niet dat het aan de krachtbron ligt. Mogelijk is het een brandstofprobleem. Maar we moeten eerst de auto terugkrijgen om ernaar te kijken."

Ferrari

Horner is een eerlijk man en zag ook dat de Ferrari's vandaag niet te verslaan waren. Leclerc kon simpel de zege grijpen maar zijn teamgenoot Carlos Sainz viel uit. Horner kan niets anders doen dan de concurrentie een pluim geven: "Het is echt enorm frustrerend en zoals Max al zei: we hadden vandaag niet de pace om tegen Charles te strijden. De Ferrari's waren echt een klasse apart. Het is zo enorm frustrerend dat we vandaag geen punten hebben gescoord."