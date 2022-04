Wedstrijdleiding grijpt in en schrapt DRS-zone, 3 DRS-punten blijven over

De circuitmap van het circuit van Albert Park deed eerder deze week nogal wat wenkbrauwen fronsen. Men had namelijk besloten dat er maar liefst vier (!) DRS-zones zouden zijn op het circuit in de Australische stad Melbourne. Niet iedereen was hier even tevreden mee. Wedstrijdleider Niels Wittich heeft nu dan ook ingegrepen.

Vanochtend slingerde Wittich vlak voor de derde training namelijk een nieuwe informatiebrief de wereld in. Er is namelijk besloten dat er één DRS-zone wordt verwijderd. Het eerste DRS-detectiepunt wordt verplaatst naar net voor bocht 9. De vleugel maar dan voor het eerst open in bocht 10.