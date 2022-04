Norris: "Ik heb geen fout gemaakt door mijn contract te verlengen"

Lando Norris heeft gereageerd op de uitspraken van diverse prominenten dat het verlengen van zijn McLaren-contract voor meerdere jaren een grote fout is geweest. Voormalig F1-wereldkampioen Jenson Button sloeg alarm over de lucratieve nieuwe deal van Norris die hem tot eind 2025 bij het Britse team zal houden.

In Melbourne reageerde de 22-jarige Brit: "Ik zie veel verhalen dat ik de verkeerde beslissing heb genomen, maar dat is niet het geval. Er waren kansen om naar andere teams te gaan. Maar is het het beste om één ​​of twee jaar ergens anders te rijden waarna het misschien nog erger wordt? Of is het beter om hier te zijn en voor de lange termijn te gaan? Ik geloof in het project van McLaren en de toekomst die we tegemoet gaan."

McLaren-Audi

Het is zeker een interessante vraag, aangezien Norris uiteindelijk gokt op de lange termijn. Vreemd genoeg is het in Woking gebaseerde team vaak gelinkt aan een samenwerking met Audi vanaf 2026, hoewel de laatste berichten suggereren dat de gesprekken in een patstelling terecht zijn gekomen.

Toen hem werd gevraagd naar de goedkeuring van Volkswagen op bestuursniveau van Audi en Porsche om de F1 in te gaan, gaf Norris toe: "Wij en Red Bull lijken de teams te zijn die daarmee verbonden zijn. Ik kan daar geen commentaar op geven om eerlijk te zijn. Dat zul je echt aan Andreas Seidl moeten vragen. Maar het is natuurlijk goed voor de Formule 1 als er grote fabrikanten bij betrokken worden."