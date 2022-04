Coureurs worden extra gecontroleerd op het dragen van sieraden

Voorafgaand de Grand Prix-weekenden slingert de wedstrijdleiding traditie getrouw de zogenaamde 'Event Notes' de wereld in. In dit document staat allerlei algemene informatie over de sessies, zo staat er bijvoorbeeld in waar de coureurs hun proefstart kunnen uitvoeren en waar de DRS-zones zich bevinden.

In de 'Event Notes' voorafgaand de Australische Grand Prix staat echter wel een heel bijzondere toevoeging. De wedstrijdleider waarschuwt de coureurs namelijk voor het dragen van sieraden. In de notes staat dat de coureurs voorafgaand de start van de sessies extra worden gecontroleerd op piercings en kettinkjes. Dit is vanzelfsprekend een maatregel met het oog op de veiligheid van de coureurs.