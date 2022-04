Verstappen laat verplichtingen links liggen: "Ik kom hier om te racen"

Dit weekend keert het Formule 1-circus weer terug in Australië na twee jaar afwezigheid. Door het coronavirus kond de Grand Prix in Melbourne twee jaar op rij niet doorgaan. Nu is het feest echter weer teruggekeerd in het land en het veel fans en coureurs kijken er reikhalzend naar uit.

De race in Melbourne wordt elke editie gekenmerkt door de grote hoeveelheid fans die zich melden aan de poorten van het circuit. Veel teams en sponsoren maken dan ook gretig gebruik van het enthousiasme en men organiseert veel bezigheden om de race heen. Veel coureurs moeten dan ook opdraven voor PR-praatjes of andere verplichtingen.

Racen

Regerend wereldkampioen Max Verstappen zit hier echter helemaal niet meer op te wachten. De Nederlandse Red Bull-coureur houdt zich afzijdig. Tegenover Reuters is Verstappen er nogal uitgesproken over: "Zelfs zonder corona weet ik zeker dat ik dit niet meer ga doen tijdens de GP-weekenden. Ik ben hier om te racen, niet om het publiek te vermaken. Ik vermaak ze met wat ik op de baan doe. Anders raak je de kluts kwijt en voel je je niet goed en gaat je prestaties in de weg zitten. Je moet hetzelfde doen en dezelfde aanpak aanhouden als tijdens andere raceweekenden."

Nee zeggen

Het is voor Verstappen zeer belangrijk om een goed gebalanceerde agenda te hebben voor de weekenden. De Nederlander wil niet dat zijn prestaties op de baan ten koste gaan van zijn bezigheden naast het circuit. Hij verzamelt de juiste mensen om zich heen: "Als coureur weet je op een gegeven moment wat je nodig hebt om je goed te voelen in de auto. Maar je weet ook hoeveel verplichtingen je kan afwerken in een weekend. Je moet 'nee' kunnen zeggen tegen enkele verplichtingen. Je bent hier uiteindelijk om te racen want daar betaalt men je immers voor."