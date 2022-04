Wolff verwacht weinig: "Er is geen magische oplossing"

Dit weekend staat de Grand Prix van Australië op het programma. De heren coureurs zullen te maken krijgen met een compleet vernieuwd Albert Park circuit in Melbourne. Het is de verwachting dat de teams van Red Bull Racing en Ferrari weer de dienst uit zullen maken. De twee ploegen domineerden immers ook al de eerste twee races van het jaar.

Regerend constructeurskampioen Mercedes zal vermoedelijk niet mee kunnen strijden. De Duitse renstal heeft overduidelijk de boot gemist en men zoekt naar de juiste vorm. Coureurs George Russell en Lewis Hamilton zullen genoegen moeten nemen met een gevecht met vooral zichzelf. De wagens van Mercedes hebben immers zeer veel last van het nieuwe fenomeen porpoising.

Leerfase

Bij Mercedes pakken ze de Australische Grand Prix dan ook maar aan als een soort leercurve. Mercedes-teambaas Toto Wolff is in een persbericht van zijn team niet al te positief: "We bevinden ons in een soort leerfase en de eerste twee wedstrijden lieten ons zien dat we nog veel moeten leren. Momenteel komt onze performance niet overeen met onze verwachting. Iedereen in Brackley en Brixworth probeert de problemen te vinden om een oplossing te kunnen zoeken."

Magische oplossing

Wolff verwacht dan ook niet teveel van de Australische Grand Prix. De Oostenrijkse teambaas is verrassend mild in zijn vooruitblik: "Er is dit weekend geen één of andere magische oplossing. Maar we doen er alles aan om tijdens de aankomende races wat sterker te worden zodat we dichterbij de kop van het veld kunnen komen. Tot dat moment moeten we onze kansen zo groot mogelijk maken en moeten we alles uit ons pakket halen."