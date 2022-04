Binotto blijft realistisch: "Red Bull is de favoriet"

Het team van Ferrari is na twee magere jaren teruggekeerd aan de top van het Formule 1-veld. De legendarische renstal strijdt weer mee om de overwinningen en zag hun stercoureur Charles Leclerc de seizoensopener in Bahrein winnen. Ook in Saoedi-Arabië vocht men mee. Leclerc werd uiteindelijk tweede, voor zijn sterke teamgenoot Carlos Sainz.

Ferrari krijgt de grootste concurrentie vanuit Oostenrijkse hoek. Het team van Red Bull Racing is namelijk even sterk en dat was overduidelijk in de eerste twee races van het seizoen. Leclerc vocht twee maal een titanenduel uit met regerend wereldkampioen Max Verstappen. Wereldwijd kijken miljoenen mensen reikhalzend uit naar dit nieuwe superduel.

Niveau

Het lijkt een duel van de lange adem te gaan worden. Bij het team van Ferrari zijn ze zich hiervan bewust. Teambaas Mattia Binotto is tegenover Sky Sports duidelijk: "Het niveau hooghouden tijdens het gehele seizoen is lastig maar dat geldt voor alle teams. Het is waar dat onze tegenstanders zich sterk kunnen ontwikkelen. In 2017 en 2018 kwamen we op achterstand te staan. Maar sindsdien hebben we ons verbeterd met het design, in onze windtunnel, technologieën, processen en simulaties. Dus we zijn vandaag de dag beter voorbereid."

Favoriet

Binotto weet ook heus wel in welke hoek hij de concurrentie moet zoeken. Mercedes valt tegen en heeft nog een lange weg te gaan en de meeste andere teams kunnen het hoge niveau vooraan nog niet aan. Er blijft dan nog maar één grote rivaal over en dat is vanzelfsprekend Red Bull Racing. Binotto is hier dan ook zeer duidelijk over: "Ik denk dat Red Bull momenteel de sterkste is en tevens de favoriet."