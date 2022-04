Mercedes twijfelt over snelheid van de W13

Porpoising is het woord van het jaar in de Formule 1. Het zogenaamde 'bruinvissen' zorgt voor veel problemen en vooral Mercedes is de gebeten hond doordat het daardoor niet mee kan doen om de overwinningen. Andrew Shovlin zegt dat het zo'n probleem is dat het team geen idee heeft of hun W13 echt een snelle auto is of niet.

Door het gebruik van aerodynamica met grondeffect dit seizoen, hebben bijna alle teams tot op zekere hoogte last gehad van porpoising. Dat leidt tot een stuiterende beweging op de rechte stukken, waarbij de Mercedes W13 schijnbaar meer lijdt dan de concurrerende teams. Zozeer zelfs dat Shovlin, hoofd trackside engineering van Mercedes, zegt dat ze niet weten of de W13 een goede auto is of niet, en het is onwaarschijnlijk dat ze het weten totdat ze het stuiteren hebben verholpen.

Hij vertelde aan Motorsport.com: "Dat is waarschijnlijk prioriteit nummer één, want dat weerhoudt ons ervan om uiteindelijk de auto te kunnen rijden hoe we het zouden willen voor optimale prestaties. Wat we niet weten, is dat als we dat probleem op magische wijze zouden kunnen laten verdwijnen, waar zouden we dan zijn qua snelheid: is de auto snel genoeg of niet? Dat is heel moeilijk om die vraag te beantwoorden."

Ontwikkeling niet verwaarlozen

Mercedes heeft de rijhoogte van de auto moeten verhogen om het porpoising te beperken, maar dat kost ze downforce en uiteindelijk rondetijd. Shovlin: "Fundamenteel moeten we het probleem beter begrijpen. We hebben een aantal wegen waarvan ik denk dat ze ons een goede richting geven, maar het kost wat tijd om die onderdelen op de auto te krijgen. We werken in ieder geval hard aan een oplossing. We zijn ons er terdege van bewust dat er andere teams zijn die dit probleem sneller hebben aangepakt dan wij."

"Alles wat in de fabriek wordt gedaan om hier bovenop te komen, zorgt ervoor dat we de normale ontwikkeling van de auto niet te verwaarlozen. Maar er is veel werk om ons op dit moment uit deze situatie te halen."

Afgebroken vloeren

Shovlin hoopt dat Mercedes uiteindelijk een oplossing vindt waarbij ze geen stukken van de vloer weghakken. Ze hebben dat tijdens de laatste wintertest geprobeerd, waarbij het team naar verluidt na elke stint de vloer afbrak. Dat zorgt echter voor neerwaartse druk die Shovlin niet wil opofferen.

"Als je het probleem met porpoising kunt oplossen, hoef je de downforce niet op te geven. We hebben wel een opengewerkte vloer geprobeerd in de test in Bahrein. We probeerden het op vrijdag in Bahrein."