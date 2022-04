'Audi en Porsche hakken volgende week knoop door over Formule 1-intrede'

Het is al weer geruime tijd stil omtrent de mogelijke komst van de Volkswagen Group naar de Formule 1. Het leek er immers sterk op dat Volkswagen-merken Audi en Porsche de sport gingen betreden. Het was echter lang stil maar dat betekent niet dat de plannen in de koelkast staan.

Een aankondiging van de komst van de twee merken lijkt niet lang meer op zich te laten wachten. Volgens Motorsport.com en Reuters vindt er volgende week op 5 april een overleg plaats waar men knopen gaat doorhakken. Volgens Motorsport.com kan men de gesprekken ook uitstellen naar 12 april. Het is in ieder geval duidelijk dat men snel met meer informatie naar buiten zal komen.

Het lijkt erop dat beide merken de sport gaan betreden als motorleverancier van teams die nu al op de grid staan. Audi zou in zee gaan met het team van McLaren en Porsche zou zich gaan verbinden aan het team van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal rijdt nu nog met motoren in eigen beheer maar eigenlijk worden deze nog steeds ontwikkeld door voormalig motorleverancier Honda.

MGU-H

De Volkswagen-merken waren vorig jaar veelvuldig aanwezig bij de gesprekken over de nieuwe motorreglementen. Deze nieuwe regels gaan in 2026 in en zijn volledig naar wens van Porsche en Audi. De sport gaat vanaf 2026 rijden met motoren met meer hybride componenten en een nieuwe duurzame brandstof. Daarnaast verdwijnt ook het ingewikkelde onderdeel MGU-H uit de Power Unit-formule.