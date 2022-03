Horner roept op tot DRS-verandering: "Dit soort situaties wil je voorkomen"

Max Verstappen en Charles Leclerc vochten afgelopen weekend een prachtig duel uit in Jeddah. De twee stercoureurs vochten rondenlang een zeer close duel uit waarbij ze continu van positie wisselden. Uiteindelijk kwam Verstappen op kop te liggen en won hij de Saoedische Grand Prix met een miniem verschil.

Dat Verstappen en Leclerc zo'n close duel konden uitvechten had meerdere oorzaken. De nieuwe reglementen zorgen er namelijk voor dat closeracen veel makkelijker is geworden. Voorheen was het voor de coureurs namelijk zeer lastig om elkaar te volgen. Daarnaast volgeden de DRS-zones elkaar in rap tempo op in Jeddah waardoor ze voortdurend met elkaar aan het bakkeleinen waren.

Kat- en muisspel

Die DRS-tactieken riepen na afloop van de race wel wat vragen op. De coureurs wilden namelijk beide niet vooraan rijden bij het DRS-detectiepunt. Dat zou er immers voorzorgen dat de rivaal voordeel had, het zorgde voor kolderieke momenten. Red Bull-teambaas Christian Horner sprak zich erover uit tegenover de internationale media: "DRS is echt heel erg machtig, daardoor vochten ze een kat-en muisspel met elkaar. Misschien moet men daarom voor de komende jaren maar eens kijken waar het detectiepunt moet liggen, dit soort situaties wil je eigenlijk voorkomen."

Strategisch

Horner had daarnaast heus wel van het duel genoten. De Brit zag zijn pupil Verstappen immers de overwinning pakken. Horner jubelt: "Het was echt een geweldige race. Het was een zeer strategische race van Max. Vooral op het gebied van bandenmanagement want daardoor kon hij op het einde nog aanvallen. Het was een heerlijk gevecht tussen hem en Charles. Gelukkig kon hij het volhouden."