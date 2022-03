"Toto Wolff vindt situatie Mercedes onacceptabel"

Toto Wolff heeft de huidige situatie van Mercedes beschreven als totaal onaanvaardbaar nadat ze in Saoedi-Arabië nog verder achter Red Bull en Ferrari over de finish kwamen. Geconfronteerd met de realiteit van het hebben van de derde snelste auto tijdens de eerste race in Bahrein, werd de kwalificatie op het Jeddah Corniche Circuit een nachtmerrie voor de achtvoudig opeenvolgende constructeurskampioen.

Lewis Hamilton kende grote schaamte doordat hij voor het eerst sinds 2009 op pure snelheid niet door Q1 was gekomen, terwijl de vier Red Bull- en Ferrari-coureurs streden om de pole position. Het was uiteindelijk Sergio Perez die na 215 pogingen zijn eerste pole wist te pakken, terwijl Ocon best of the rest was op plaats vijf met achter zich George Russell op de zesde plaats in een Mercedes.

Mercedes-teambaas Wolff had Sky Germany verteld dat het 'nu tijd is om wakker te worden'. De W13 kent veel problemen en dan met name op het gebied van porpoising, het stuiteren op de rechte stukken. Wolff zegt te balen van de flinke terugval van zijn team: "Ik hou altijd van competitie. We hadden een heel sterke reeks van acht jaar aan de leiding van het veld maar deze keer voelt een beetje als 2013 toen we gewoon niet aan de snelheid van de Red Bulls en waarschijnlijk ook de Ferrari's wisten te komen. We bleven vechten en dit is hoe ik me op dit moment voel - we moeten vechten."

"Onze prestaties van dit moment zijn absoluut onacceptabel. We zijn het derde team op de grid, en zelfs dat lukt ons vaak niet eens, zoals afgelopen weekend. Het is gewoon geen optie om te blijven waar we zijn."